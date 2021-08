Résultats et programme

résultats mercredi

Les Belges

ATHLÉTISME

• Décathlon : THOMAS VAN DER PLAETSEN - 100m (1/10) : 11.05. Longueur (2/10) : Abandon.

• Heptathlon :

NAFISSATOU THIAM - 100m haies (1/7) : 13.54. Hauteur (2/7) : 1.92. Poids (3/7) : 14.82. 200 m (4/7) : 24.90.

NOOR VIDTS - 100m haies (1/7) : 13.17. Hauteur (2/7) : 1.83. Poids (3/7) : 14.33. 200 m (4/7) : 23.70

Classement après la 1re journée : 1. Anouk Vetter (P-B) 3968 pts ; 2. NOOR VIDTS 3941 ; 3. NAFISSATOU THIAM 3921…

• 1 500 m (d) - demi-finale 2 : 11. ELISE VANDERELST 4:04.86 Éliminée

BASKET Quarts de finale (d) : Japon - BELGIQUE 86-85

CANOË-KAYAK (SPRINT)

Kayak monoplace (d) - K1 500 m, Série 1: 1. HERMIEN PETERS 1:47.959 QUALIFIÉE EN DEMIES. Série 5: 7. LIZE BROEKX 1:52.476. Quarts de finale : 2. LIZE BROEKX 1:49.336 QUALIFIÉE.

ÉQUITATION Saut d’obstacles - Compétition individuelle - Finale : 9. GREGORY WATHELET (Nevados S) 84.26 (4) ; 14. JEROME GUERY (Quel Homme de Hus) 99.84 (7) ; Éliminé : NIELS BRUYNSEELS (Delux van T&L).

GOLF Après 1er tour (d) : 23. MANON DE ROEY 71 (0)

Les podiums

ATHLÉTISME

200 m (m) : 1. Andre De Grasse (Can) 19.62 ; 2. Kenneth Bednarek (USA) 19.68 ; 3. Noah Lyles (USA) 19.74

800 m (m) : 1. Emmanuel Kipkurui Korir (Ken) 1:45.06 ; 2. Ferguson Cheruiyot Rotich (Ken) 1:45.23 ; 3. Patryk Dobek (Pol) 1:45.39

Marteau (m) : 1. Wojciech Nowicki (Pol) 82,52 m ; 2. Eivind Henriksen (Nor) 81,58 ; 3. Pawel Fajdek (Pol) 81,53

400 m haies (d) : 1. Sydney Mclaughlin (USA) 51.46 (Record du monde) ; 2. Dalilah Muhammad (USA) 51.58 ; 3. Femke Bol (P-B) 52.03 (RC)

3000 m steeple (d) : 1. Peruth Chemutai (Oug) 9:01.45 (RN) ; 2. Courtney Frerichs (USA) 9:04.79 ; 3. Hyvin Kiyeng Jepkemoi (Ken) 9:05.39

BOXE

Mi-lourds (81 kg) (m) : 1. Arlen Lopez (Cub) ; 2. Benjamin Whittaker (GB) ; 3. Loren Berto Alfonso Dominguez (Aze), Imam Khataev (Rus)

CYCLISME SUR PISTE

Poursuite par équipe (m) : 1. Italie (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan) ; 2. Danemark (Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen) ; 3. Australie (Leigh Howard, Kelland O’brien, Lucas Plapp, Sam Welsford, Alexander Porter)

EAU LIBRE

Marathon 10 km (d) : 1. Ana Marcela Cunha (Bré) ; 2. Sharon Van Rouwendaal (P-B) ; 3. Kareena Lee (Aus)

ÉQUITATION

Saut d’obstacles individuel mixte : 1. Ben Maher (GB) ; 2. Peder Fredricson (Suè) ; 3. Maikel Van Der Vleuten (P-B)

HALTÉROPHILIE

+109 kg (m) : 1. Lasha Talakhadze (Géo) ; 2. Ali Davoudi (Iri) ; 3. Man Asaad (Syr)

LUTTE

Lutte gréco-romaine (67 kg) (m) : 1. Mohammadreza Geraei (Iri) ; 2. Parviz Nasibov (Ukr) ; 3. Frank Staebler (All), Mohamed Ibrahim Elsayed Elsayed (Egy)

Lutte gréco-romaine (87 kg) (m) : 1. Zhan Beleniuk (Ukr) ; 2. Viktor Lorincz (Hon) ; 3. Denis Maksymilian Kudla (All), Zurabi Datunashvili (Ser)

Lutte libre (62 kg) (d) : Yukako Kawai (Jap) ; 2. Aisuluu Tynybekova (Kgz) ; 3. Taybe Mustafa Yusein (Bul), Iryna Koliadenko (Ukr)

NATATION SYNCHRONISÉE

Duo (d) : 1. Russie (Svetlana Romashina, Svetlana Kolesnichenko) ; 2. Chine (Sun Wenyan, Huang Xuechen) ; 3. Ukraine (Marta Fiedina, Anastasiya Savchuk)

SKATEBOARD

Park (d) : 1. Sakura Yosozumi (Jap) ; 2. Kokona Hiraki (Jap) ; 3. Sky Brown (GB)

VOILE

470 (m) : 1. Australie (Mathew Belcher, Will Ryan) ; 2. Suède (Anton Dahlberg, Fredrik Bergstroem) ; 3. Espagne (Jordi Xammar, Nicolas Rodriguez Garcia-Paz)

470 (d) : 1. Grande-Bretagne (Hannah Mills, Eilidh Mcintyre) ; 2. Pologne (Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar) ; 3. France (Camille Lecointre, Aloise Retornaz)

Programme de jeudi

Les Belges en action

ATHLÉTISME

• 09h40-14h20 Heptathlon : NAFISSATOU THIAM, NOOR VIDTS, avec 09h40-10h25 Longueur (5/7) ; 05h30-07h25 Javelot (6/7) ; 14h20 800 m (7/7)

• 12h25 4X400 m (d) - 1re série : BELGIQUE

• 13h00 1 500 m (m) - Demi-finales : ISMAEL DEBJANI

CANOË-KAYAK (SPRINT)

02h58-05h15 Kayak monoplace (d) - K1 500 m : HERMIEN PETERS, LIZE BROEKX, avec 02h58 1re demi-finale ; 05h01-05h15 Finale A, B ou C

CYCLISME SUR PISTE

08h30-08h50 Omnium (m) : KENNY DE KETELE, avec 08h30-08h50 course scratch (1/4) ; 09h27-09h45 course tempo (2/4) ; 10h07-10h25 course à élimination (3/4) ; 10h55-11h30 course aux points (4/4)

GOLF

0h30-09h00 2e tour (d) : MANON DE ROEY

HOCKEY

12h00 Finale (m) : BELGIQUE - Australie