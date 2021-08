Routes réparées et pertuis curés : Bouvignes se remet

Les travaux post-inondations se poursuivent à Dinant et plus particulièrement à Bouvignes. Depuis le 25 juillet, les services communaux travaillent à remettre le village et les rues en état le plus rapidement possible. "Le coin le plus sinistré de Dinant est clairement Bouvignes, où les entrées principales du village, par Sommière et la rue Fétis, ont été impactées", explique l’échevin des Travaux Robert Closset. Ces rues, qui ont vu asphalte et pavés arrachés par la force de l’eau, ont subi une réparation temporaire. "On a mis du sable sur les égouttages et impétrants pour ne pas les abîmer et on a remis au-dessus 30 à 40 cm de raclage, du tarmac qu’on récupère quand on racle une route et qu’on broie. On avait récupéré une centaine de tonnes de raclage. On l’avait soigneusement conservé au service technique puisqu’on peut le réutiliser. On l’a roulé à froid. Avec le soleil et le passage des voitures, ça tient", poursuit Robert Closset.

Le cimetière de Bouvignes fermé au public

Ce mercredi et ce jeudi, une partie de la rue Cardinal Mercier (du n°85 jusqu’à la jonction avec le chemin de Crèvecœur) est par ailleurs fermée à la circulation. Ses accotements sont instables, la Ville de Dinant doit intervenir très rapidement pour y effectuer des réparations de consolidation. "On y met également du sable et des grosses pierres qu’on va directement chercher à la carrière."

Les pertuis situés sur les hauteurs de Bouvignes ont également subi une cure de jouvence ces derniers jours. Celui pour les eaux de Wespin a été complètement nettoyé. "On a refait une digue pour que les eaux des futures pluies ne passent pas au-dessus et pour que Bouvignes ne soit plus inondé en cas de fortes pluies. C’est un travail provisoire en attendant les études. On a notamment découvert que le tuyau faisait 50 cm de diamètre, ce n’est clairement pas assez. Il faudrait 1 m ou 1,50 m. Il faudra le changer à l’avenir, poursuit Robert Closset. Cinquante mètres plus haut, on a un autre pertuis qui évacue les eaux de Sommière. Là, ce sont deux tuyaux de 50 cm côte à côte. Ils étaient obstrués, tout comme le fossé. On a enlevé plusieurs mètres cubes de terre et emmené tous les matériaux tels que des pneus et autres qui n’avaient rien à faire là pour être recyclés." D’autres pertuis doivent encore être nettoyés. "Ils le seront pour vendredi."

Enfin, le cimetière de Bouvignes doit lui aussi subir des interventions. Il est actuellement fermé au public. "Il a été endommagé sur un quart de sa superficie. On doit enlever les arbres qui risquent de tomber sur des tombes et ensuite sécuriser le talus qui a amené les coulées de boue."

Pour financer ces travaux, la commune doit mordre sur les budgets qui étaient affectés à d’autres projets. "On doit postposer d’un an des réfections de voiries comme celles des Fonds de Leffe ou de Furfooz. S’il faut en postposer d’autres, on le fera", termine Robert Closset.S.M.