Treedom fête sa première année sur le marché belge

Planter un arbre à distance dans un pays fortement menacé par le réchauffement climatique, c’est l’objectif de la plateforme Treedom. Créée en 2010 à Florence, cette entreprise sociale au label B Corp a déjà permis de planter plus de deux millions d’arbres dans 17 pays à travers le monde. Le Kenya, le Cameroun et Haïti sont les pays privilégiés par les utilisateurs. Grâce à ces plantations, plus de 576 724 tonnes de CO 2 ont déjà été compensées.

Planter un arbre avec Treedom signifie en réalité financer un paysan pour qu’il plante un arbre et le soutenir jusqu’à ce qu’il soit productif, ce qui permet aux agriculteurs de bénéficier de nombreux avantages sociaux, environnementaux et économiques. De la construction de la pépinière à la plantation des arbres en passant par la distribution aux paysans, le prix de l’arbre varie et inclut plusieurs étapes du projet.

"Chez Treedom, nous connaissons l’incroyable potentiel des arbres pour restaurer notre planète et son avenir", explique le fondateur et CEO, Frederico Garcea. Il aura fallu 10 ans à la plateforme pour planter le premier million d’arbres et environ un an pour planter le deuxième million. "Cela souligne la tendance à la plantation d’arbres et l’élan du mouvement mondial pour la durabilité, ajoute le CEO. Nous souhaitons aider à créer un monde qui ne soit pas seulement plus vert, mais meilleur, plus lumineux et plus juste."

La plateforme permet également à l’utilisateur de suivre en ligne l’évolution de son arbre puisque ceux-ci sont géolocalisés et photographiés. "Chaque personne reçoit régulièrement des informations sur le projet auquel leur arbre appartient", explique l’entreprise.

L’idée séduit déjà une communauté de plus de 800 000 utilisateurs, dont 132 000 en Belgique. "C’est un accomplissement dont nous sommes fiers ! Nous espérons voir cette communauté grandir afin de continuer à augmenter notre impact positif", ajoute Frederico Garcea.

Le cacaoyer, l’arbre préféré des Belges

L’entreprise, spécialisée en projets d’agroforesterie durable, fête son premier anniversaire depuis son arrivée en Belgique. Si l’on se penche sur l’arbre le plus planté par les Belges, il s’avère que les amateurs du chocolat ont tendance à opter pour les cacaoyers, parmi la large sélection d’arbres proposés. Le café et les avocatiers séduisent aussi une large part de la communauté.

En plus de séduire les particuliers, Treedom a également signé quelques partenariats avec des grandes entreprises situées en Belgique comme Orange Belgium, FCA Bank Belgium et Nespresso afin de planter des arbres à plus grande échelle.

L’entreprise souhaite maintenir sa croissance globale et atteindre les 10 millions d’arbres plantés endéans les trois prochaines années, et ce, en ouvrant davantage de projets à travers le monde. Dans les mois à venir, Treedom va en effet ouvrir de nouveaux projets au Malawi ainsi qu’au Ghana. De belles perspectives pour cette B Corp européenne.

Camille Delannois