Un Australien se cache derrière la réussite du pc d’Hendrickx

L’une des principales clefs de cette finale se résume en deux lettres : pc. Depuis l’entame du tournoi, les Red Lions affichent un taux de réussite tout simplement hallucinant.

Sur les 34 buts inscrits en 7 matchs, près de la moitié provient d’un sleep direct : Hendrickx (12), Boon (3) et Luypaert (1). La phase est essentielle. Hendrickx a marqué plus de pc que ses deux dauphins au classement, Govers (6) et Windfeder (5).

Pourtant, ces dernières années, les sleeps directs avaient tendance à s’effacer au profit de phases, car les sorteurs interceptaient trop vite les sleeps. À Tokyo, les Red Lions ont tenté une phase avec van Aubel. Ils ont raté deux stoppings. Le staff a surtout abattu la carte du pc direct.

D’ailleurs, Shane McLeod l’affirmait au soir de la demi-finale contre l’Inde. "Sur les pc, je n’ai qu’un slide à montrer à mes joueurs où il est mis : ‘Donnez la balle à Jimmy’."

La réussite sur pc d’Alexander Hendrickx est certes le fruit de 20 ans de travail de la part de l’Anversois. Mais il y a une griffe australienne à ce sleep dévastateur.

Conscient de l’importance du pc, le high performer manager Adam Commens s’est attaché les services d’un de ses compatriotes, Luke Doerner. "Même les joueurs ne comprennent pas toujours la nécessité d’avoir un entraîneur pour le sleep. Luke reçoit une vidéo après chaque match et entraînement. Il examine la technique et nous répond", nous expliquait Adam Commens.

Présent en Australie, cet expert parmi les experts a travaillé avec les plus grands hockeyeurs.

Luke Doerner, qui a porté le maillot de Bloemendaal, est un ancien Kookaburra qui a remporté une médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008 et une en or aux Jeux du Commonwealth en 2010. Il a pris sa retraite en 2012.

Il a travaillé avec l’équipe australienne jusqu’aux Jeux de Rio. Il a entraîné des joueurs comme Blake Govers, Jodie Kenny, etc. "J’ai ensuite quitté le programme australien après les Jeux de Rio lorsqu’Adam m’a demandé de travailler avec le programme belge. Je suis entré dans le processus il y a cinq ans. Depuis, je dirige le ‘drag flicking’."

"Je travaille directement avec les joueurs"

Dans l’ombre du staff, il n’a cessé de visionner les mouvements de nos plus grands sleepers pour apporter par petites touches des améliorations. "Je travaille directement avec les joueurs sur leur sleep. Comme je bosse à distance, je reçois des images des entraînements hors compétition et j’utilise une application pour donner des retours en vidéo et des conseils sur les domaines sur lesquels travailler… Pendant les tournois, comme ici à Tokyo, je reçois des vidéos après chaque match de tous les pc. C’est Emily (Calderon) qui me fournit le tout. Je les place dans une application appelée ‘onform’ où je peux créer une critique vidéo que je renvoie au joueur et aux entraîneurs qui fournissent ainsi des conseils, des réflexions et des commentaires."

Le travail ne s’effectue pas tout le temps à distance. Luke Doerner a déjà rencontré les Hendrickx and co à plus d’une reprise. "Avant le Covid, je passais en moyenne 6 semaines par an avec les Belges, poursuit l’expert australien. Je me rendais alors en Belgique pour travailler avec les deux équipes nationales. J’ai aussi accompagné le groupe lors de tournées de préparation. Évidemment, le Covid a mis un terme à ces voyages. J’espère que je pourrai au plus vite reprendre l’avion pour coacher en face-à-face ces joueurs."

Ses analyses ont fait mouche. Alexander Hendrickx a plus que marqué les Jeux de son sleep. "Jusqu’ici, je suis très heureux et j’en veux plus encore en finale. Je veux qu’il gagne et reparte avec la médaille d’or."

Ce renfort n’a rien d’un détail vu les enjeux de cette phase de jeu. La présence secrète de Luke Doerner démontre le haut degré de professionnalisme du staff des Red Lions. Il n’est pas le seul Australien à être tombé sous le charme de la Belgique. Adam Commens avait d’abord dirigé les Belges vers les Jeux de Pékin avant de retourner en Australie et de revenir en Belgique comme high performer manager. Colin Batch avait mené les Lions aux Jeux de Londres avant de retourner en Australie. Et Luke Doerner…

