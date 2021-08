Un départ et six questions

La finale olympique sonnera la fin d’un cycle qui pourrait entraîner quelques départs.

Seul Shane McLeod a déjà confirmé depuis plus d’un an qu’il quittera ses fonctions d’entraîneur principal des Red Lions. D’octobre 2015 à août 2021, il aura mené la Belgique vers les plus grandes finales, que ce soit aux JO, en Coupe du monde, aux championnats d’Europe ou encore en Pro League. Son empreinte est considérable.

S’il a émis la volonté de retourner chez lui à Auckland avec sa famille, le sorcier néo-zélandais ne quittera pas totalement le giron des Red Lions. La fédération est en train de discuter avec lui pour qu’il conserve un rôle de consultant de luxe au sein du staff. Il serait ainsi présent notamment sur les grands tournois.

Au niveau des joueurs, plusieurs piliers disputent déjà leurs 4es Jeux. Ils ont connu la neuvième place à Pékin, la cinquième à Londres, la deuxième à Rio et la finale à Tokyo. Aucun n’a officiellement annoncé son départ à la retraite, ce qui n’a rien d’étonnant vu que la Coupe du monde a lieu dans moins d’un an et demi.

Si on se réfère à l’âge et à leurs vies privées ou professionnelles, John-John Dohmen, Cédric Charlier, Thomas Briels se seront au moins posé la question. Ils ont tous 33 ans et une vie en dehors du hockey. Felix Denayer et Sébastien Dockier (31 ans) ont aussi pas mal bourlingué alors que Simon Gougnard a déjà passé le cap des 30 ans. Quant à Vincent Vanasch (33 ans), il a déjà affirmé sa volonté de jouer au goal aux Jeux de Paris.

Th. V.