Un dossier à Liège

Journaliste Police et Justice

"Rallye des bleus". De telles poursuites pour homicide involontaire par défaut de prévoyance engagées après la mort d’un étudiant lors d’une soirée arrosée ne sont pas uniques. À Liège s’est ouvert au printemps le procès de cinq jeunes, aujourd’hui âgés de 22 à 25 ans. Ils répondent de la mort d’Axel Leroy, mort dans la nuit du 30 au 31 octobre 2018 à l’issue d’un "Rallye des bleus". Au cours de cette "épr euve" , le roi des bleus doit boire la spécialité du bar dans une dizaine de cafés, ses parrains et marraines restant sobres pour pouvoir s’assurer que tout se passe bien. Estimant que le jeune homme avait assez bu, ses parrains et marraines l’avaient soutenu pour rentrer. En route, Axel Leroy s’était écroulé et étouffé dans ses vomissures. Interrogés par le tribunal, les cinq prévenus n’ont pas reconnu de responsabilité. Le procureur doit requérir en septembre.