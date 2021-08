Un trio à remonter le temps

Le Festival de Stavelot donnait mardi le premier de ses concerts du soir dans le splendide cadre de l’ancien réfectoire des moines de l’abbaye. Un concert qui, comme ceux du week-end d’ouverture, tournait autour de Beethoven : comme nombre d’autres manifestations, Stavelot agglomère en 2021 des restes de son édition 2020 - annulée - et une programmation propre. C’est dire que l’anniversaire du grand natif de Bonn reste donc incontournable.

Est-ce d’ailleurs pour laisser plus de latitude encore à ses membres ? Toujours est-il que le Festival de Wallonie, tirant argument du cinquantième anniversaire de la fédération qu’il représente (et qui se décline d’ailleurs au pluriel) a choisi comme thème commun pour 2021 Happy : un concept encore plus flou et passe-partout que les précédents, mais qui laisse donc place à toutes les imaginations. Stavelot, qui en est à sa 64e édition et ne s’est jamais privé d’afficher son autonomie, a quant à lui dédoublé le titre anglais d’une appellation francophone, plus classique et néanmoins post-Covid : Le temps retrouvé.

Le temps retrouvé mardi, c’était 1811, année de création d’un des plus célèbres trios à clavier du répertoire : l’opus 97 en si bémol majeur de Beethoven, plus connu sous son surnom de L’Archiduc. Confié à trois musiciens venus de France (même si l’un est Albanais à l’origine) et qui ont souvent joué ensemble les trios de Beethoven : Tedi Papavrami, Xavier Phillips et François-Frédéric Guy. Ce dernier, pianiste, est un peu le trait d’union entre les deux autres puisqu’il a enregistré les sonates pour violon et piano de Beethoven avec le premier, et celles pour violoncelle et piano avec le deuxième.

Le faune, le prophète...

Sur scène, Guy est presque le seul à sourire : avec son allure de faune facétieux, il apparaît d’ailleurs au centre, entre un violoniste aux allures de prophète au regard d’acier et un violoncelliste façon moine farouche. À l’arrière évidemment - il faut caser le Steinway - mais en pivot : le pianiste est celui que les autres regardent parfois au début d’un mouvement, même si ces trois-là ne sont pas du genre à partager leur complicité avec le public. Plutôt dans leur bulle de concentration, avec des automatismes rodés et une osmose évidente, ils vibrent en parallèle, plus qu’ils ne respirent ensemble. Parfaitement en place, le résultat manque parfois du supplément d’âme ou de grâce qu’offre l’ivresse d’un souffle unique.

Avant Beethoven, les trois musiciens auront remonté le temps, ouvrant leur programme avec le dernier des trios de Brahms (l’opus 101, 1886) et le poursuivant avec le délicat Notturno pour piano, violon et violoncelle op. 148 de Schubert (1827). Et comme la vie est un éternel recommencement, ils offrent en bis de revenir presque là où ils ont commencé : le deuxième mouvement du même trio de Brahms.Nicolas Blanmont

Diffusion le 15 août à 20 h sur Musiq3. Prochains concerts à Stavelot avec Justin Taylor et le Concert ce jeudi 5 à 11 h, et un sextuor comprenant notamment Frank Braley et Tobias Feldmann vendredi 6 et samedi 7 à 20 h ; www.festivaldestavelot.be