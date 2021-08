Une équipe remaniée ?

Pieter Devos et Claire Zen en piste ?

Outre la déception de Jérôme Guéry et Grégory Wathelet qui sont donc peut-être passés à côté de la montre en or, le clan belge retiendra de cette finale du jumping en individuel la mésaventure de Niels Bruynseels et Delux Van T&L. Et ce, d’autant plus qu’elle risque d’avoir une influence sur l’épreuve par équipes disputée vendredi. Toujours incapable de se prononcer sur la blessure de son cheval, le cavalier flamand n’exclut d’ailleurs pas de laisser sa place dans l’équipe afin de préserver la santé de sa monture. Ce serait alors au couple réserviste, à savoir Pieter Devos et sa jument Claire Z, de prendre le relais.

"Mais, avant ça, on va prendre le temps de se reposer", sourit un Grégory Wathelet toujours aussi ambitieux pour l’équipe. "Notre équipe reste forte et nos chevaux ont prouvé qu’on pouvait compter sur eux : la médaille est toujours possible." Un discours que partage Jérôme Guéry. "Je pense qu’on a quand même réalisé de bonnes choses lors de la finale. Personnellement, je sais que la faute que j’ai commise en fin de parcours, je ne la commettrai pas ce week-end. Et, qui plus est, la finale ne sera pas aussi difficile et relevée que celle que l’on vient de vivre en individuel car les obstacles devraient notamment être un peu plus abordables."

À la tête du classement mondial, l’équipe belge a fait de l’épreuve par équipes sa grande priorité de ces Jeux olympiques. A.M., à Tokyo