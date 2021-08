Vanilla, un concept qui plaît malgré le temps maussade

Fleurus Si le soleil n’est pas tous les jours au rendez-vous, l’amusement et les sourires sont bien là.

Chaque ouverture du bar éphémère Vanilla Sky mis en place par la société événementielle 50N5E est un événement en soi. Cette année, cela a encore été le cas après une année difficile où toutes les activités festives ont été supprimées en raison des mesures sanitaires liées au Covid. Même si le soleil a quelque peu boudé le ciel de la région, les organisateurs restent satisfaits de ce premier mois de juillet.

Situé dans le zoning d’Heppignies dans l’entité de Fleurus, les organisateurs ont mis le paquet afin que clubbers et familles passent un bon moment dans un cadre chaque année repensé. " Nous sommes heureux de venir proposer nos animations à Fleurus. Certes nous étions bien à Charleroi mais ici nous avons trouvé un bel accueil avec des autorités communales ravies de nous laisser nous installer sur le sol fleurusien ", explique Julie Cordemans, l’une des responsables. "Nous avons trouvé un endroit plus que facile d’accès permettant à des personnes de toutes les régions de venir faire la fête ou simplement se poser un moment."

Alors qu’il est possible d’accueillir 600 personnes, la responsable avoue que l’endroit ne fait pas le plein tous les jours. Pour ces raisons, les organisateurs usent de créativité afin que différents publics puissent passer un bon moment. "Nous sommes heureux que le secteur événementiel puisse à nouveau proposer des activités et ici nous avons un cadre où chacun peut y trouver son compte. Nous ne sommes plus à Charleroi mais nous proposons toujours une chouette ambiance."

Ouvert toute la semaine, le public peut y trouver des concerts et des DJ. Les week-ends sont aussi réservés aux familles. Situé au milieu d’un zoning, l’endroit est également prisé des entreprises environnantes pour les dîners par exemple. Si le bilan à mi-parcours est en demi-teinte, le staff ne lâche rien en exploitant le moindre rayon de soleil jusqu’au 28 août, jour de fin.F.Ng