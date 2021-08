Victoire britannique

Une finale à six

C’est finalement Ben Maher , sur Explosion W, qui est devenu champion olympique mercredi, à l’issue d’une finale dont le parcours très technique et les enchaînements très piégeux ont surpris quelques favoris, dont les trois Belges, mais aussi le Suisse Martin Fuchs. Le Britannique s’impose en barrage devant le Suédois Peder Fredricson (All In) et le Néerlandais Maikel van der Vleuten (Beauville Z). À noter la bonne prestation d’ensemble des Suédois qui étaient trois à s’être hissés parmi les six cavaliers à avoir réalisé le sans-faute au parc équestre de Tokyo. La Belgique est prévenue. A.M., à Tokyo