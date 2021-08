Zwijndrecht : inquiétude des riverains

Le sang de dix personnes vivant à proximité de l’usine 3M de Zwijndrecht contient des concentrations excessivement élevées de PFAS, affirme le collectif de citoyens Grondrecht, qui a fait procéder à des prélèvements sanguins sur neuf habitants de Zwijndrecht et un habitant de Linkeroever.

Les analyses, effectuées à l’Université d’Amsterdam, montrent que les valeurs de tous les échantillons sont trop élevées, voire extrêmement élevées. "La valeur la plus élevée mesurée chez les personnes testées présente un facteur de +168 par rapport au seuil de sécurité, tandis que la valeur la plus faible révèle un facteur de +3,4", précise le collectif, qui appelle le gouvernement flamand à "prendre des mesures supplémentaires pour surveiller et contenir l’impact de l’empoisonnement par les PFAS", notamment des recherches sur les effets sanitaires chez les enfants de moins de 12 ans et les femmes enceintes et allaitantes. (Belga)