La marche était trop haute pour Debjani

Une course n’est pas l’autre. Euphorique deux jours plus tôt après avoir remporté sa série, Ismaël Debjani n’a pu se mêler à la bagarre pour l’accession à la finale du 1 500 m. La marche était trop haute pour le Carolo, qui a craqué dans le dernier tour et fini à la 11e place (3:42.18). "Ça a couru très vite et j’ai réussi à suivre jusqu’à la cloche. Je ne nourris aucun regret car j’ai donné le maximum." Il a aussi mordu sur sa chique. Même s’il ne s’en sert pas comme excuse, le détenteur du record de Belgique de la distance évoque des douleurs au tendon d’Achille droit. "Je souffre de cela depuis quelque temps. Et après ma série, j’avais fort mal. Il faut dire que tant à Mito qu’ici, la piste est très dure. Pendant la course, ça a lancé à plusieurs reprises." Désireux de retrouver au plus vite ses proches "parce que ça fait longtemps que je suis parti de la maison", le Jumétois peut tirer un bilan positif de sa participation aux Jeux. "Je peux dire que j’ai gagné une course aux JO", rappelle-t-il en faisant référence à sa série. Il pourra célébrer ça au Mémorial Van Damme, le 3 septembre. "Ce sera mon tout dernier 1 500 m. Après, je monterai sur 5 000 m", conclut-il. D.L.