3 Questions à

Léandre

Celui qu’il est aujourd’hui

1 Avec le recul, quel regard portes-tu sur cette traversée adolescente avec ce projet ?

Rétrospectivement, c’était une chance inouïe et, surtout, un cadre exceptionnel qui a permis de créer des ambiances particulières propices aux discussions avec les adolescents. Avec ce groupe, ce n’étaient pas les mêmes discussions qu’avec mes amis de tous les jours. C’était comme vivre deux adolescences en parallèle. À 15 ans, c’était fou de découvrir d’autres cultures, de se rendre compte que notre réalité d’adolescent n’était pas la même à l’autre bout de la planète. Et même au sein du groupe de Mons, ça m’a permis de côtoyer

des personnalités très différentes de la mienne. Aujourd’hui, si je travaille dans le secteur social, dans l’éducation permanente, je pense que ce n’est pas par hasard.

2 En quoi cette expérience t’a outillé pour ta vie de jeune adulte aujourd’hui ?

Principalement, je dirais que j’ai appris à me poser les bonnes questions, à réfléchir, à comprendre les enjeux. Force est de constater qu’avant le projet, je ne parvenais pas à réfléchir (rires) ! Je le dis dans le portrait vidéo : à 14 ans je pétais des câbles, et puis tout a changé. On ne sait pas comment j’aurais évolué sans le projet mais moi, ça m’a changé la vie. Aujourd’hui je sais que mon entourage me voit comme une force tranquille.

3 Gardes-tu un souvenir en particulier ?

J’ai toujours à l’esprit l’image de Wajdi qui prenait cinq longues minutes de réflexion avant de nous répondre, je trouvais cela très apaisant. Développer ses idées, avoir de longues discussions philosophiques sur la vie, c’est beau et puissant. Et c’est certainement pour ça que je déteste aller chez le coiffeur, avoir à subir les discussions sans intérêt ! C’est aussi pour ça que j’appréciais nos rencontres avec toi, on avait le temps de la réflexion.

C.C.