À quand un retour des soirées en intérieur ?

Le retour du clubbing en plein air ouvre-t-il la voie à une reprise imminente des activités indoor ? "Difficile à dire, répond Lorenzo Serra, fondateur de la Fédération Brussels By Night. On ne sait pas trop s’il faut être optimiste ou pessimiste. La Ville et la Région de Bruxelles-Capitale ont clairement montré leur soutien envers le monde de la nuit. Au Fédéral, par contre, c’est le flou total. On a un Premier ministre qui nous dit qu’on va peut-être ouvrir en septembre, mais on sait que tout peut changer en fonction des recommandations des experts et de l’évolution des variants. Les gens du métier sont clairement favorables à une reprise à partir d’octobre et s’y préparent."

Problème, comme pour les festivals, monter une soirée ne s’improvise pas. "Ça prend énormément de temps, et on ne peut pas dire qu’il y ait de réelles perspectives, confirme Julian Leclerq, cofondateur du club bruxellois "La Cabane". On travaille totalement dans le flou, on se demande si on doit déjà planifier la rentrée ou non. Si on nous donne des nouvelles mi-août, il sera très difficile d’organiser quelque chose pour début septembre." Même son de cloche chez son confrère Tom Brus, directeur artistique du C12, haut lieu de la culture techno dans le centre-ville. "On lance tout doucement une programmation pour début octobre avec des options sur certains artistes, mais on ne confirme encore rien."

Impossible purification de l’air

Petit cadeau surprise des autorités, l’arrêté ministériel publié le 28 juillet pour mettre à jour les mesures sanitaires officielles, stipule qu’à partir du premier septembre "dans les espaces clos des établissements relevant du secteur événementiel, l’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de l’air (CO 2 ) est obligatoire, et celui-ci doit être installé de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l’air, la norme cible est de 900 ppm CO 2 ". "Tout le secteur est contre, s’indigne Lorenzo Serra. On ne dit pas qu’il ne faut pas purifier l’air, mais 900 ppm, c’est tout simplement infaisable. Non seulement un tel appareillage représente un investissement important, mais en termes de place, de bruit, de circulation de l’air, c’est tout simplement impensable dans un club. Je suis très inquiet, personne ne s’y attendait, c’est passé ni vu ni connu."

Malgré les aides reçues, la plupart des clubs restent dans une situation financière délicate, pour ne pas dire impossible. Peu d’établissements ont déjà fait faillite, mais sans soutien financier, rien ne dit qu’elles ne vont pas s’enchaîner.

"Dans l’Horeca, le plus gros des faillites se verra en fin d’année ou au début de l’année prochaine, estime Julian Leclercq. Pour l’instant, les clubs trouvent des arrangements avec leurs propriétaires pour ne payer qu’une partie de leur loyer. Faute de législation sur le sujet, on se débrouille comme on peut. Mais d’ici quelques mois, tout va ressortir, et ça risque de faire un grand boum."

Un boum d’autant plus regrettable que la nuit bruxelloise renouait avec une vraie vitalité lors des années pré-Covid. "Des clubs comme le C12, Formatt, La Cabane, Zodiaque, et pas mal de collectifs ont vu le jour, poursuit-il. Kiosk Radio fait beaucoup parler à l’étranger également. Bruxelles devenait vraiment un pôle attractif grâce à la vitalité des acteurs. Beaucoup des collectifs existants vont s’adapter, mais la jeune génération sera freinée dans ses efforts face à toute cette instabilité."

