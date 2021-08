Berghmans : "Une énorme pression"

Championne olympique de judo en 1988, à Séoul, Ingrid Berghmans a assisté en voiture (!) au fabuleux sacre olympique de Nafi.

"J’ai tout suivi. La nuit aussi ! Mais la finale sur 800 m tombait au moment où je devais aller chercher quelqu’un. Je me suis arrêtée pour suivre ça. C’est extraordinaire ! En rentrant, j’ai vu l’interview de Nafi et je l’ai sentie extrêmement soulagée. Elle a failli pleurer. Les gens, parfois les journalistes, ne se rendent pas compte de la pression sur les épaules des athlètes. Je pense, par exemple, à la gymnaste américaine… Mais, croyez-moi, derrière chaque performance, il y a énormément de travail, à la fois physique et mental. Parfois, je bouillonne quand j’entends certaines réflexions, certaines questions."

Derrière les médailles belges, cinq à la date de jeudi, Ingrid souligne les performances de notre délégation.

"Nafi recueille toute l’attention aujourd’hui et c’est bien normal. Mais j’ai autant d’admiration pour la petite, Noor, qui termine quatrième. Comme pour tous ceux qui se sont classés quatrième ou cinquième. C’est énorme ! Surtout vu les circonstances dans lesquelles les sportifs ont dû se préparer avec cette pandémie. Avec tout ce qui s’est passé, y compris le test Covid-19 positif de Roger Lespagnard, je n’aurais pas voulu être à leur place, à celle de Nafi sans son entraîneur. Mais elle a géré comme une championne. Et maintenant qu’on ne vienne pas me demander quelle médaille est la plus importante !"

G. B.