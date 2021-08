Bien opportun ?

Ce mercredi, le président du CPAS de Verviers, Hasan Aydin, déposait un recours au Conseil d’État. Écarté de la nouvelle majorité, il sera remplacé lundi par la conseillère CPAS Gaëlle Denys. Il entend ainsi faire valoir ses droits, et demande la suspension et l’annulation de la délibération du conseil communal de Verviers du 9 juillet qui réinstallait Muriel Targnion comme bourgmestre à la tête d’une nouvelle majorité PS-MR-CDH-NV. Alors que certains croyaient la crise politique derrière eux, l’élu PS vient fragiliser l’apaisement retrouvé au sein de l’hôtel de ville après un an. S’il est bien dans ses droits, en vue de défendre ses intérêts, on peut se demander si cette action est opportune au vu des graves inondations qui viennent de toucher la ville et sa population, déjà durement impactée par les crises politique et sanitaire, la pauvreté… Parfois, la défense de l’intérêt privé démarre aussi par celle de l’intérêt commun. A.Q.