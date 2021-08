Bpost "is back" et revoit ses perspectives à la hausse pour 2021

L’entreprise publique bpost a publié jeudi, après la clôture de la Bourse, un résultat opérationnel (Ebit) de 106 millions au 2e trimestre 2021, soit 31 millions d’euros en plus (+41 %) qu’au même trimestre de l’année précédente. Le total des produits d’exploitation du groupe s’élève à 1,037 milliard (-1,4 %). "Ce sont des chiffres solides qui confirment que bpost est sur la bonne voie. Ils nous permettent de jouer notre rôle social et sociétal. Bpost is back", a commenté le CEO Dirk Tirez lors d’une conférence de presse téléphonique.

Les perspectives actualisées pour 2021 ont été revues à la hausse. "Compte tenu des solides résultats du deuxième trimestre et sur base des hypothèses actuelles de tendance des volumes de courrier et de normalisation des activités d’e-commerce liées à la Covid-19 pour le reste de l’année, bpost s’attend désormais à atteindre pour le groupe un Ebit ajusté supérieur à 340 millions euros", au lieu de 310 millions d’euros de prévus, indique le communiqué.

Le résultat opérationnel au deuxième trimestre "dépasse de 13 % le consensus des analystes grâce au redressement du volume du courrier et des activités soutenues dans la livraison de colis", souligne l’analyste du broker Jefferies.

Distribution de colis

Dirk Tirez a également indiqué que bpost se préparait à augmenter la capacité de distribution des colis en Belgique pour faire face au pic de fin d’année. Cela se fera "en concertation avec les partenaires sociaux", a-t-il insisté. Tout en sachant que l’entreprise bpost sera confrontée, comme tous les secteurs qui ont besoin de forces vives, à la rareté de la main-d’œuvre, surtout à Bruxelles et dans le nord du pays.

C’est dans ce cadre que "tous les membres du comité de direction vont intervenir pour aider les services opérationnels", a-il expliqué, confirmant une information de La Libre. Il faut y voir un geste de "solidarité". Un appel a aussi été lancé auprès des cadres pour en faire de même. "Il est prévu de faire le point en septembre ou en octobre", a ajouté le CEO.AvC