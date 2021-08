La conservation

Conservons l’huile d’olive dans une cave à vins, autour de 10-12 ºC, mais jamais en dessous de 8 ºC ! Mettons-la aussi à l’abri de la chaleur et de l’oxygène. Enfin, évitons les endroits humides (sous l’évier…) qui pourraient contaminer l’huile avec des arômes étrangers qui risquent de compromettre le goût !

Bidon métallique ou bouteille en verre opaque

La bouteille d’huile a l’avantage d’être facile à servir, et, aujourd’hui, nos bouteilles opaques bloquent quasiment tous les rayons du soleil. Le bidon métallique, lui, assure une meilleure protection de l’huile contre la lumière.

Comment reconnaître une bonne huile extra-vierge ?

Une bonne huile révèle généralement de nombreux arômes de fruits et de légumes au fur et à mesure que nous la déplacerons dans la bouche et elle aura un goût piquant ou amer au fond de la gorge lorsque nous l’absorberons ! Si elle sent une odeur fraîche comme l’herbe, les fruits ou les légumes, il est fort probable que notre huile soit vraiment extra-vierge. Les parfums communs identifiables de l’huile d’olive vraiment premium sont l’herbe, la tomate verte ou rouge, la banane, la roquette, les épinards, la pomme, les agrumes, ou l’amande. Si elle ne sent pas une odeur fraîche clairement identifiable, c’est qu’elle n’est probablement pas extra-vierge !

L’huile d’olive extra-vierge se bonifie-t-elle avec le temps ?

Il ne faut pas oublier que l’olive est un fruit et il est donc préférable de consommer l’huile d’olive vierge le plus tôt possible ou la stocker dans des conditions optimales. L’huile d’olive extra-vierge est un produit frais et comme tout produit frais, et contrairement au vin, elle ne se bonifie pas avec l’âge et se dégrade dans le temps. Elle perd ses qualités nutritionnelles et aromatiques et s’oxyde.

La durée de conservation varie-t-elle selon les conditions de stockage ?

Oui mais aussi selon la variété de l’olive, sa composition en composés phénoliques. La durée de conservation peut varier entre six mois et vingt-quatre mois pour des huiles d’olive stockées dans des conditions adéquates et pour des variétés d’olive riches en antioxydants présents naturellement dans l’olive et les feuilles qui retardent le processus d’oxydation.