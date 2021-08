Anderlecht Un immeuble en partie inhabitable rue Ropsy Chaudron

Un violent incendie a fait rage, mercredi soir, dans un immeuble d’habitation à Anderlecht. Le feu a pris au dernier étage de l’immeuble de trois étages, situé rue Ropsy Chaudron, vers 20 h. À l’arrivée des pompiers, les flammes jaillissaient déjà du bâtiment et les sapeurs ont eu beaucoup de mal à éteindre l’incendie. Le troisième étage a complètement brûlé, tandis que les premier et deuxième niveaux ont été tellement endommagés qu’ils sont inhabitables. Seul l’appartement du rez-de-chaussée n’est pas sinistré, mais le gaz et l’électricité ont été coupés dans tout le bâtiment. (Belga)