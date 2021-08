Musique Décès du DJ américain Paul Johnson

"Notre grandeur est décédée ce matin à 9 heures, la légende de la house music que nous connaissons tous sous le nom de PJ alias Paul Johnson" indiquait jeudi la page Facebook du célèbre producteur de musique électronique de 50 ans. Figure de proue de la scène de Chicago des années 1990, Paul Johnson avait commencé sa carrière à l’adolescence et connu un succès colossal en 1999 avec le hit "Get Get Down". Victime de deux accidents ayant conduit à l’amputation de ses deux jambes, il n’avait jamais cessé de faire de la musique. V.Dau