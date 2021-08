Heysel Encore seize dates dont quatre avec le Covid Safe Ticket

Depuis le 22 juillet, le Arena 5 (se prononce "five", NdlR) est ouvert au cœur de la place de Belgique, entre les palais des expositions sur le plateau du Heysel.

C’est la célèbre chanteuse française Véronique Sanson qui a ouvert le bal, suivie d’artistes non moins célèbres comme Philippe Katherine ou Ibrahim Maalouf.

Jusqu’au 11 septembre, date de la fermeture de la salle de concert en plein air, il reste encore seize dates.

Sur la majorité des concerts de Arena 5 la configuration est assise. Les organisateurs de Arena 5 mettent sur pied quatre événements avec le Covid Safe Ticket. Dont le premier, le 8 août, est un test. "Pour tester le protocole, la gestion du personnel, de l’application, du scan." Les trois autres sont le 14 et le 21 août et le 11 septembre. Soit après la mise en application du Covid Safe ticket le 13. Le public peut être debout sans distanciation sociale lors de ces concerts de musique électronique et de hip-hop pour le dernier. J.Bo