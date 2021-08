France Le Conseil constitutionnel valide largement le pass sanitaire

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi le pass sanitaire, y compris pour les cafés-restaurants, mesure la plus emblématique mais aussi controversée de la nouvelle loi visant à contrer l’épidémie de Covid-19. Il a en revanche retoqué l’isolement obligatoire des personnes contaminées, l’estimant non "nécessaire, adapté" ou "proportionné". Les Sages estiment que le pass sanitaire (certificat de vaccination, test négatif ou attestation de rétablissement) résulte d’une "conciliation équilibrée" entre libertés publiques et protection de la santé, dans une décision cruciale pour la mise en place prévue lundi de ce dispositif par le gouvernement. (AFP)