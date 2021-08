Estinnes Les travaux du giratoire postposés

Les travaux de reprise du chantier du giratoire devaient débuter ce lundi 2 août à la rue de Mons sur les communes d’Estinnes et de Binche. Réalisés par la firme Wanty pour le compte de la SPGE, ces travaux sont finalement postposés, et devraient reprendre d’ici cinq à six semaines. "Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la date de reprise des travaux" , précise la commune d’Estinnes à ses citoyens. Un chantier important qui devait entraîner inévitablement des perturbations quant à la circulation à Estinnes et Binche dans les prochaines semaines. De nombreuses interrogations quant au stationnement ont d’ailleurs été adressées au service Cadre de vie de la commune. Pour rappel, le stationnement des véhicules sera interdit le long de la rue de Mons (N90) pendant environ cinq mois. Cette interdiction concerne uniquement le tronçon compris entre le n° 48, soit du côté opposé au magasin Château d’Ax, et le n° 11. Un stationnement interdit qui soulève l’incompréhension des riverains disposant d’un garage. " L’accès aux parkings/garages ne sera plus possible pen dant la réalisation des travaux d’égouttage et de réfection de voirie" , confirme l’administration estinnoise. La date exacte sera donc communiquée prochainement. M.Da.