JeanJass et Madmadmad complètent l'affiche du festival alternatif de Couleur Café

Gate, le festival alternatif de Couleur Café, a annoncé jeudi les participations de JeanJass et du trio britannique Madmadmad. Un peu plus de 1 500 personnes munies du Covid Safe Ticket pourront se présenter quotidiennement sur le site du City Gate d’Anderlecht. L’organisation confirme également la présence du collectif bruxellois Brikabrak, qui regroupe les artistes Yooth, DJ Diane et DJ Insecure. Le festival propose également des activités telles que des fanfares, des peintures urbaines ainsi qu’une tireuse de cartes. (Belga)