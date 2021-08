Namur Tour de la province de Namur : circulation et stationnement perturbés

Pour permettre le bon déroulement de l’arrivée de la 5e étape de la course cycliste "Tour de la Province de Namur", plusieurs mesures de circulation seront d’application. Ainsi, le dimanche 8 août, le stationnement sera interdit, de 9 h à 19 h à Namur avenue Marie d’Artois, avenue du Milieu du Monde ; à Wépion, chemin de Potisseau, Tienne aux Pierres et rue de la 1e Armée Américaine. La circulation des véhicules sera interdite de 15 h à 18 h à Namur avenue Marie d’Artois et avenue du Milieu du Monde. G.P