Namur Visite du fort de Wépion

Le fort de Saint-Héribert ouvre ses portes le deuxième week-end de chaque mois, de mai à septembre. Ces 7 et 8 août, ce sont pas moins de 11 hectares qui sont mis à votre disposition le temps d’un week-end de 10 h à 17 h, pour un prix de 5 euros. Au menu : visite du fort, nombreuses expositions en plein air, historiques et didactiques (nature), expositions artistiques et découverte de la nature. À chaque point stratégique du fort, un guide vous attend afin de vous donner les informations liées à l’endroit où il se trouve. Inscription indispensable par mail fortsaintheribert@hotmail.com ou par SMS : 0478 40 77 78. G.P