Liban La justice interroge le gouverneur de la Banque centrale

La justice libanaise a interrogé jeudi le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, sur plusieurs affaires, a indiqué à l’AFP une source judiciaire. L’audience du gouverneur est "étalée sur plusieurs séances car le dossier est volumineux et complexe", a ajouté la source. Une enquête a été ouverte il y a plus de trois mois sur la fortune de M. Salamé, qui est soupçonné de détournement de fonds publics, d’enrichissement illicite, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. (AFP)