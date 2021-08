Inondations Deux semaines pour vider le tunnel de Cointe

Depuis les inondations, la mobilité est fortement impactée aux alentours de la liaison autoroutière A 602. Et pour cause, en débordant, les eaux de l’Ourthe ont littéralement submergé Chênée et Angleur… au point de s’engouffrer sur l’autoroute et de remplir la liaison du tunnel. Depuis quelques jours, toutefois, les pompages sont enfin terminés. "Ils se sont achevés la semaine dernière, le 29 juillet", confirme Corentin Vuylsteke, porte-parole de la Sofico. Il aura donc fallu deux semaines complètes pour vider intégralement les trémies et les parties immergées du tunnel de Cointe. M.Be.