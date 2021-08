Alimentation 7 % de la superficie agricole était bio

Entre 2019 et 2020, le nombre d’exploitations bio a progressé de 4,9 %, ce qui correspond à un accroissement des surfaces converties et en conversion de 6,4 %. Le bio représente désormais 7,2 % de la superficie agricole utilisée, selon les chiffres annuels communiqués par le SPF Économie et 90,8 % de la superficie dédiée à ce type d’agriculture est située en Wallonie. (Belga)