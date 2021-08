Musique Le Mithra Jazz se tiendra dans le centre de Liège du 23 au 26 septembre

Le Mithra Jazz à Liège se tiendra du 23 au 26 septembre, au cœur de la ville, avec une trentaine de concerts programmés à La Cité miroir, sous le chapiteau de la place Neujean, au Réflektor, à la Brasserie du Cinéma Sauvenière, au Forum et au Trocadéro. Relevons notamment la venue du quartette du trompettiste Jean-Paul Estiévenart, du trio du pianiste Eric Legnini et du groupe bruxellois Tukan. Ajoutons-y Thomas Dutronc, le saxophoniste américain SteveColeman, le guitariste américain Bill Frisell, le batteur Raphaël Chevalier et son Duflot Robop Quintet, mais aussi Stuff, Aka Moon Guillaume Perret, Yokai, et Urbex avec Antoine Pierre, Jean-Paul Estiévenart à la trompette, Bram De Looze au piano et Félix Zurstrassen à la basse électrique. (Belga)