Encore en hausse. Un peu plus partagé qu’en matinée, l’indice Bel 20 restait bien orienté jeudi avec un gain final de 0,62 % à 4 293,22 points. Treize de ses éléments étaient en hausse, Melexis (100,00) en tête avec une avance de 2,99 %, devant Umicore (55,70) et Elia (102,60), en hausse de 2,31 et 2,29 %, KBC (70,14) gagnant 2,13 % après des résultats supérieurs aux attentes. Ageas (45,48) s’appréciait de 0,84 % et AB InBev (52,42) avait viré de 0,33 % à la hausse tandis que Proximus (17,37) et Telenet (31,66) restaient négatives de 0,17 et 0,31 %, Orange Belgium (19,66) cédant 0,20 % tandis que bpost (9,67) gagnait 0,16 %. Solvay (113,70) et UCB (94,06) valaient 0,31 et 0,88 % de plus que la veille, arGEN-X (261,20) et Galapagos (51,05) perdant par contre 1,25 et 1,01 %. (Belga)