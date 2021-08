Changes

On attend la Fed. Le dollar restait stable face à l’euro mercredi dans un marché focalisé sur la réunion du comité monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), qui s’achèvera après la fin des échanges européens. En fin d’après-midi, le dollar prenait quelque 0,04 % à 1,1843 dollar pour un euro. Depuis la dernière réunion de la Fed mi-juin, le dollar a pris 2,5 % sur la monnaie unique. "Comme pour la réunion de juin, le risque est que la Fed adopte un ton plus agressif que ne l’attend le marché", juge Alan Ruskin, analyste chez Deutsche Bank. La banque applique pour l’instant une politique monétaire de soutien à l’économie, avec des taux historiquement bas et un plan de relance. Mais, le mois dernier, les membres du comité monétaire ont avancé leurs prévisions d’une hausse des taux, ce qui explique la hausse du dollar depuis. (AFP)