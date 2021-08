De magnifiques chercheurs d’or

Les Jeux olympiques de Tokyo ont débuté dans le doute et la morosité, sous la menace du Covid et quasi sans spectateurs. Ils se termineront forcément sur un magnifique bilan pour les Belges. La victoire des Red Lions, qui chassaient l’or olympique depuis des années, s’ajoute aux deux autres sacres belges, ceux de Nina Derwael en gymnastique et de Nafissatou Thiam, l’athlète la plus complète du monde, qui a confirmé son titre de Rio à l’heptathlon.

Pas de triomphalisme excessif, cependant : à trois jours de la fin des Jeux, les Pays-Bas, nation plus ou moins comparable, ont déjà décroché… 26 médailles, dont 7 en or, contre 5 médailles pour la Belgique - mais trois en or, une première belge depuis près d’un siècle.

Pour les sportifs belges sacrés, Tokyo 2020 (!) représente en tout cas une consécration, récompensant des années de travail ingrat, dans l’ombre ; des milliers d’heures à répéter ses gammes aux barres asymétriques, à la poutre ou au sol pour Nina Derwael ; à courir sur la piste, lancer un javelot ou sauter en hauteur pour Nafi Thiam ; à travailler les gestes techniques, la discipline tactique et l’endurance pour les hockeyeurs belges. Avec l’objectif de gagner quelques secondes, quelques centimètres, quelques millièmes de points auprès de juges impitoyables ou de gratter le penalty-corner qui fera la décision. Pour conquérir leur Graal dans des sports où l’argent ne coule pas à flot, ce qui rajoute grandement à leur mérite.

Avec trois médailles d’or, ces JO resteront donc gravés dans les mémoires de nombreux membres de la délégation belge. Mais c’est peut-être pour les hockeyeurs que la victoire, dans un sport collectif, est la plus belle. Parce qu’ensemble, c’est mieux. Et parce que leur quête s’apparentait à une véritable aventure humaine, scellée dans un incroyable esprit d’équipe, une solidarité de tous les instants, une amitié tissée au fil du temps. À cette victoire, il convient aussi d’associer tous ceux (entraîneur, membres du staff médical, analystes vidéo…) qui gravitent autour de l’équipe et la préparent à toutes les situations inattendues qui peuvent se présenter au cours d’une rencontre.

Pour les Red Lions, cette victoire marque la fin d’un cycle. Shane McLeod, leur sorcier néo-zélandais préféré, va laisser sa place sur le banc. Certains joueurs vont arrêter leur carrière internationale. Les autres repartiront pour un tour et les prochaines échéances - Coupe du monde en Inde (2023) et JO de Paris (2024) - qui se profilent déjà. Mais pour tous restera le souvenir d’une épopée qui donne à la Belgique le premier titre dans un sport collectif depuis plus de 100 ans. Magique !