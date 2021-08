Duel épique à Varsovie (2)

Revenons une dernière fois dans la capitale polonaise où s’est déroulé au printemps le duel pour le sacre mondial entre la Russe Tamara Tansykkuzhina et la Polonaise Natalia Sadowska. La première nommée n’aura enregistré qu’une seule défaite en parties normales.

Tamara Tansykkuzhina - Natalia Sadowska

4e ronde

1.32-28 17-21 2.31-26 19-23 3.28x19 14x23 4.26x17 12x21 5.34-29 23x34 6.39x30 7-12 7.36-31 1-7 8.44-39 11-17 9.50-44 7-11 10.31-27 21x32 11.38x27 10-14 12.30-25 20-24 13.40-34 4-10 14.43-38 17-21 15.25-20 Une suite plus originale que la montée 37-32. 15…21x43 16.20x29 15-20 17.49x38 10-15 18.44-40 11-17 19.37-32 16-21 20.41-37 6-11 21.46-41 21-27 22.32x21 17x26 23.37-32 11-17 24.41-37 17-22 25.35-30 20-25 26.48-43 14-19 27.30-24 19x30 28.29-23 18x29 29.33x35 9-14 30.34-30 25x34 31.39x30 La prise 40x29 est aussi un bon choix. 31…5-10 32.32-28 22x33 33.38x29 14-20 34.43-38 13-19 35.30-24 19x30 36.35x24 10-14 37.38-33 14-19 38.24x13 8x19 39.37-32 12-18 40.40-34 3-8 41.45-40 8-12 42.42-37 18-22 43.40-35 Flits suggère aussi 43.32-28 22-27 (mieux que 12-17 qui permettrait 44.29-23 ! 19-24 * 45.34-29 17-21 46. 28x17 21x12 47.37-32 avec un léger avantage pour les blancs) 44.37-32 27x38 45.33x42. 43…22-27 44.32x21 26x17 45.37-32 17-21 46.47-41 12-18 47.41-37 18-22 48.37-31 ? L’erreur décisive. Selon le logiciel, plus sûre était la suite 48.32-28 22-27 49.37-32 27x38 50.33x42.

48…21-26 ! 49.29-23 ? La variante 49.32-28 26x37 50.28x17 2-7 51.33-28 37-42 ne laisse pas non plus beaucoup d’espoirs aux blancs. 49…26x30 50.23x34 22-28 51.35-30 28-32 52.30-24 32-37 53.24-19 37-41 Abandon des blancs puisque 54.19-13 41-46 55.13-9 perd directement après 46-14 ! 56.9x20 15x24

Pour conclure, voici la victoire en partie rapide qui permit à la joueuse russe de revenir à égalité au score le dernier jour.

Tamara Tansykkuzhina - Natalia Sadowska

9e ronde

1.31-27 17-21 2.33-28 21-26 3.39-33 11-17 4.44-39 17-22 5.28x17 12x21 6.33-28 7-12 7.38-33 1-7 8.50-44 20-25 9.43-38 14-20 10.37-31 26x37 11.42x31 21-26 12.47-42 26x37 13.42x31 10-14 14.41-37 5-10 15.46-41 20-24 Un autre plan de jeu valable est l’échange 19-23 16.28x19 14x23 après quoi les blancs pourraient poursuivre par 17.49-43 10-14 et puis attaquer le pion central par 18.33-28 4-10 19.28x19 14x23, etc. 16.48-43 7-11 17.31-26 11-17 18.27-22 18x27 19.32x21 16x27 20.28-23 19x28 21.33x31 14-19 22.37-32 10-14 23.41-37 13-18 24.32-27 8-13 25.38-33 3-8 26.37-32 2-7 27.27-21 24-30 28.35x24 19x30 29.43-38 14-19 30.40-35 9-14 31.35x24 19x30 32.32-28 30-35 33.31-27 4-9 34.28-22 17x28 35.33x22 14-19 36.38-32 9-14 37.36-31 15-20 38.34-29 19-24 39.39-33 14-19 40.21-17 ! 12x21 41.26x17

Ce pionnage place les noirs dans une position délicate où il est malaisé de percevoir la meilleure continuation. 41…24-30 ? Ce coup va conduire à la perte de matériel. Selon le logiciel, le salut pouvait seulement venir de 41…25-30 ! 42.31-26 7-11 43.32-28 19-23 44.28x19 20-25 45.29x20 25x23. Après ce double échange, les blancs peuvent encore mettre la pression par 46.33-29 23x34 47.44-40 35x44 48.49x29 mais les noirs ont encore une porte de secours : 48…11-16 ! 49.26-21 30-35 ! 50.29-24 * 18-23 ! La situation se débloque. 51.24-20 23-29 52.20-15 29-33 53.15-10 33-38 54.10-4 38-42 (et non 13-19 ? à cause de l’attaque 55.4-10 ! 19-24* 56.10-15 +) = 42.32-28 ! 30-34 * Il faut bien sacrifier un pion. Face à la menace de coup de dame par 17-12 !, il n’était pas possible de jouer 42…7-12 ? à cause du simple échange 43.17-11 6x17 44.22x11 après quoi il fallait absolument jouer 12-17. Et si la conductrice des noirs se croyait à l’abri après 42…7-11 ? les blancs gagnaient par la combinaison 43.29-23 ! 18x38 44.28-23 ! 19x28 45.22x42 11x22 46.27x9 avec passage à dame à la clé. 43.29x40 7-11 44.40-34 ! 18-23 ? Offre un collage gagnant. Mais que fallait-il jouer ? Après 44…19-24 45.31-26 ! 24-30 46.34-29 ! on ne voit pas non plus de solution. 45.17-12 ! 23x21 46.12x3 21-27 * Puisque 21-26 ? est interdit par la combinaison 47.44-39 ! 26x37 48.22-17 ! 11x22 49.34-30 ! 25x43 50.3x9 + 47.31-26 ! 27x18 48.3-21 19-23 49.21-43 ! 11-16 50.26-21 16x27 51.43x16 18-22 52.34-29 ! 23x34 53.33-28 ! 22x33 54.44-40 ! 35x44 55.49x38 25-30 56.38-33 20-24 57.16-43 ! 30-35 * 58.43-49 ! Les noirs capitulent.

Cette partie ramena le score à 54 - 54 et un match de barrage dut être organisé. Il fut remporté par Tamara Tansykkuzhina qui s’adjugea ainsi un septième titre mondial.

Henri Grau