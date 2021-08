"Dur de ne pas être sur le podium avec eux"

Romain Van der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

Les premières images ne trompaient pas. Tom Boon (31 ans) avait le masque. Les caméras ne sont pas passées à côté de sa déception. Longtemps symbole de la génération dorée du hockey belge, l’attaquant a dû passer la finale en tribune, sans pouvoir participer aux débats.

"J’étais blessé durant un mois, je n’étais plus capable de courir , explique-t-il. Je suis revenu tard et on voyait sur les données du GPS que mon rendement physique n’était pas assez élevé. Je n’ai pas réussi à réaliser le dernier pas qui m’aurait permis d’assurer mes tâches sur le terrain, surtout avec la chaleur. En tant qu’attaquant, tu es le premier défenseur sur le terrain, ce qui signifie mettre une pression constante sur les défenseurs adverses. Je trouvais que je progressais dans le tournoi mais mon rendement défensif était un peu court. Peut-être que physiquement, je n’aurais pas tenu le coup en finale."

Ce sont les larmes aux yeux mais la médaille d’or autour du cou qu’il a quitté le stade. Longtemps, on a cru qu’il ne recevrait d’ailleurs pas la précieuse récompense dont il rêve depuis des années.

"Je l’ai eue cinq minutes après les autres, grimace-t-il. C’est le protocole."

"Ma plus belle récompense"

Augustin Meurmans était dans le même cas que lui. Loïc Van Doren, deuxième gardien, n’a, lui, pas joué. Il n’aura pas de médaille et ne sera pas considéré comme champion olympique.

"Je ne parviens pas à comprendre cela et je suis très déçu pour les joueurs qui n’ont pas participé à la cérémonie avec les autres , dit le coach McLeod. Ce genre de règle n’a pas lieu d’être et n’apporte rien."

Boon ne parvenait pas à cacher à quel point les minutes après le titre lui ont fait mal.

"La remise des médailles a été très dure à vivre. Je n’ai pas pu accompagner mes équipiers pour la Brabançonne et pour le premier moment de célébration. J’ai du mal à expliquer ce que je ressens. C’est très profond. On repense à d’où on vient, à qui on est. Mais également au moment où j’aurais voulu être sur le terrain. C’est un double sentiment."

Il reste d’autant plus philosophe que sa blessure aurait tout aussi bien pu lui coûter sa place dans le groupe olympique.

"Évidemment, ça aurait pu être pire et j’aurais pu ne pas monter dans l’avion pour le Japon. J’ai travaillé dur pour revenir en forme et être ici. J’ai marqué dans les trois derniers matchs que j’ai joués. Mon but contre l’Espagne ne sauve pas mes JO mais c’est tout comme. C’est un moment important pour moi et pour l’équipe."

Au point qu’il affirme ne jamais avoir été aussi fier.

"J’aurais aimé obtenir ma médaille autrement, mais c’est ma plus belle récompense. Elle n’a rien d’amer et a le même goût que les autres. C’est aussi ça la beauté de faire un sport d’équipe : pouvoir compter sur ses partenaires quand on ne sait pas jouer. Je suis ému et très heureux à la fois. Si je peux porter cette médaille autour de mon cou, c’est que je la mérite."