Finale historique pour Peters

Alan Marchal Envoyé spécial à Tokyo

Cela faisait une éternité que le canoë-kayak belge attendait d’être à nouveau représenté dans une finale A des Jeux olympiques. Jeudi, 17 ans après la cinquième place de Wouter Haene et Bob Maesen aux JO d’Athènes, Hermien Peters (K1 - monoplace 500 m) a mis fin à cette interminable attente en terminant deuxième de sa demi-finale.

"Atteindre la finale A et terminer à la sixième place, c’est vraiment génial, sourit la sœur d’Artuur Peters, le grand talent de la discipline en Belgique. Il y a tellement de participants dans notre discipline qu’arriver dans le top 8 est déjà une victoire en soi."

En confiance depuis la neuvième place glanée mardi avec Lize Broekx en biplace 500 m, la Limbourgeoise reconnaît qu’elle s’est "surpassée" sur le plan d’eau du Sea Forest Waterway de Tokyo. À tel point que la Belge s’est même mêlée très longtemps à la course à la médaille dans la dernière course de la journée. "Ma tactique était d’aller le plus vite possible dès le début et de voir combien de temps je pouvais tenir, explique-t-elle. Malheureusement, les 100 derniers mètres étaient de trop. Mes avant-bras et mes jambes n’en pouvaient plus."

Sans doute usée par les efforts consentis depuis le début de la semaine - elle a enchaîné sept courses de très haut niveau en l’espace de quatre jours -, Hermien Peters a finalement vu le podium s’envoler pour un peu moins d’une seconde. Mais pas de quoi la décevoir, elle qui sait que les favorites étaient peut-être un peu trop dures à aller chercher à Tokyo.