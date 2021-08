Hellebaut : "La reine de l’athlétisme"

Championne olympique de la hauteur en 2008, à Pékin, Tia Hellebaut a entamé sa carrière par les épreuves combinées. Et l’Anversoise n’a pas manqué une minute de l’heptathlon de Nafi.

"C’est fantastique ! Un peu spécial pour moi. Avec ce doublé, Nafi est aujourd’hui la reine de l’athlétisme. Je suis super contente pour elle, mais aussi pour Noor Vidts, que je n’attendais pas à ce niveau. Après une première journée en demi-teinte, Nafi a su se sublimer, à la longueur d’abord, au javelot ensuite. Enfin, elle a contrôlé le 800 m. Être sacrée deux fois en cinq ans, c’est exceptionnel !"

Invitée par le COIB, Tia a assisté au match et au triomphe de nos hockeyeurs, puis à celui de Nafi Thiam. "C’était la fête ! En voyant Nafi félicitée par ses rivales, j’étais émue car je me suis revue en 2008, à Pékin. J’avais opté pour la hauteur depuis trois ou quatre ans et je me suis imposée. Croyez-moi, ce sont des sensations qu’on n’oublie jamais."

Quelque part, Tia fut la précurseure des épreuves combinées en Belgique. "Avant moi, il y eut Ingrid Didden. Mais notre niveau n’avait rien à voir avec celui atteint par Nafi aujourd’hui. Elle-même a sans doute inspiré Noor, dont j’ai apprécié le parcours lors de ces deux journées. Battre cinq records personnels lors des Jeux, ce n’est pas donné à tout le monde. Personnellement, je la voyais vers 6 300 points. Mais 6 571, c’est énorme. Dommage qu’elle termine finalement au pied du podium."

G. B.