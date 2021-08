Frasnes-lez-Anvaing Des cendriers publics et des canisites pour lutter contre les incivilités.

Investissements pour une commune plus propre

Retenue dans le cadre de l’appel à projets "Wallonie plus propre - Matériel ou infrastructure visant à l’amélioration de la propreté publique", la commune a investi dans la lutte contre les petites incivilités, ces petits gestes qui peuvent paraître anodins mais qui ont tout de même des conséquences.

C’est le cas des mégots jetés au sol ou dans les caniveaux. "Les mégots de cigarette libèrent des produits chimiques et des métaux lourds qui, lorsqu’ ils sont sur le sol, se diffusent dans la terre ou se retrouvent dans les réseaux d’égouttage" , explique Ipalle sur son site. "Quelques minutes suffisent pour en griller une mais des années sont nécessaires pour que ces substances se décomposent complètement dans la nature. Les mégots de cigarette dans les caniveaux engendrent des coûts supplémentaires dans la maintenance des stations d’épuration des eaux usées. Un mégot peut polluer 500 litres d’eau."

Fléau des déjections

La commune a donc décidé d’investir dans des cendriers publics, apposés aux murs de l’administration communale, des halls sportifs et des maisons de village. Par ailleurs, les macarons "Ici commence la mer" ont été incrustés près de caniveaux de la commune.

Autre incivilité souvent constatée : les déjections canines qui jonchent les trottoirs. La commune a installé trois canisites : près du parking de la rue de la Fauvette, à la résidence Émile Lesaffre et sur le parking face à la Grand-Place. Il y a aussi deux distributeurs de sacs à crottes (parking de la rue de la Fauvette et place de la Liberté) afin d’éviter que nos amis à quatre pattes laissent leurs cadeaux çà et là.M.P.