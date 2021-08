Jeux olympiques

Spécialiste Tennis et Hockey

Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

australie : Charter, Wickham, Dawson, Ockenden, Whetton, Simmonds, Zalewski, Ogilvie, Beale, Brand, Hayward ; puis Sharp, Beltz, Govers, Martin, Howard.

belgique : Vanasch ; Boccard, A. van Doren, Luypaert, De Sloover ; Kina, Wegnez, Denayer ; De Kerpel, Dockier, van Aubel ; puis Dohmen, Charlier, Hendrickx, Briels, Gougnard

Arbitres : MM. C. van Bunge et M. Grochal (vidéo : B. Gontgen, All). Carte verte : 48e Beale

Les buts : 32e van Aubel (0-1), 47e Wickham (1-1),

Shoot-out : Govers (0-0), van Aubel (0-1), Ogilvie (1-1), De Sloover (1-2), Brand (2-2), Denayer (2-2), Simmonds (2-2), Wegnez faute stroke (2-3), Whetton (2-3)

Les larmes ont coulé à flots avant de rejoindre le podium dressé au milieu du terrain. L’arrêt de Vanasch sur le 2e shoot-out de Whetton a sonné le début d’un tourbillon d’émotions. Encore sous le choc, les Red Lions montaient sur le podium pour recevoir l’objet tant convoité : la médaille d’or olympique. Le Graal. Le défi ultime.

Après avoir battu les 4 autres membres du top 5 mondial, les Red Lions ont écrit la plus belle histoire de leur vie sportive. En finale, ils ont battu l’Australie pour donner encore un peu plus de panache à leur quinzaine à Tokyo. La rencontre n’a pas été spectaculaire. Au but de van Aubel, les Australiens répondaient par un smash de Wickham. Les deux équipes proposaient un jeu trop semblable pour forcer une décision avec les shoot-out. Les Belges possèdent leur arme magique : Vincent Vanasch. "Il est si fort mentalement", narrait Florent van Aubel qui a converti son shoot-out. Simon Gougnard avait compris que Vincent Vanasch plierait le score avant même qu’Arthur Van Doren ne doive s’avancer sur son shoot-out. "Quand la vidéo offre une deuxième chance à Whetton, je vois le regard de Vinch, dit le milieu. Il a dit que la boutique était fermée. Il avait le même regard qu’à la Coupe du monde. Je voyais sa détermination."

Des minutes folles

Les minutes qui suivaient était folles. Chacun tentait de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Les souvenirs refaisaient surface. "Ce titre est au-dessus de tout le reste. Je le vois comme la consécration d’un voyage. Je pense à mon papa qui n’est plus là. Si je suis ici, c’est grâce à lui."

À ses côtés, Antoine Kina pensait aussi à son papa, Pascal (NdlR : son entraîneur à la Gantoise). "Sans lui, je n’aurais jamais été aussi loin." Pur talent, Antoine Kina a géré ses nerfs durant la finale. "Je ne réalise pas du tout ce qui m’arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais j’adore disputer des matchs sous haute pression. Je me sens boosté."

Les familles étaient présentes dans le cœur des Red Lions qui étaient déçus de ne pas partager ces moments avec leurs proches. Partis de Zaventem le 12 juillet, ils avaient hâte de les retrouver. "Je dédie ce titre à toute ma famille", confirmait encore Sébastien Dockier.

Quelques minutes plus tard, Florent van Aubel, dit le magicien, apparaissait à la sortie du terrain. Ses deux buts avaient ruiné les espoirs australiens. "Je ne suis pas trop émotif d’habitude, tentait-il d’expliquer avec les yeux rougis. Toute notre vie, nous avons couru derrière cet objectif. Le rêve est devenu réalité. Cette médaille est le fruit de 5, 10 ou 15 ans de travail. La fédération a cru en nous. Elle a investi. Et là, nous venons de battre en finale des Jeux les n°1 mondiaux avec une équipe unie et soudée. Que puis-je rêver de plus ?"

De 9es aux Jeux de Pékin à médaillés d’or à Tokyo, plusieurs joueurs ont vécu cette ascension depuis le début. Parmi eux, John-John Dohmen revoyait le fil rouge de ce beau film qu’il se repasse en boucle. "Je dois être honnête. Je ne réalise pas encore. Je pense surtout à ma fille. Un jour, elle sera fière de moi. J’ai grandi en même temps que cette équipe. Il y a 10 ans, il y avait plein d’équipes plus fortes que nous. Nous les avons dépassées une à une au point d’être n°1 et champions olympiques. Nous sommes les seuls à avoir autant progressé en une décennie."

Samedi soir, les Belges sont attendus à l’aéroport de Zaventem où un bus les mènera au cœur de Bruxelles pour qu’ils puissent partager leur bonheur avec leurs fans.

"Je ne sais pas quoi dire. Je n’ai pas de mots." Arthur Van Doren a remporté les plus beaux titres en club et en équipe nationale, mais il lui manquait le Graal, l’or olympique. Plus habile avec un stick, il restait sans voix à la suite de la victoire des Red Lions en finale des Jeux olympiques.

"Nous avons toujours été ambitieux, reprend-t-il. Nous avions annoncé que seule la médaille d’or nous intéressait. Pourtant, je ne réalise pas ce qui nous arrive."

Les Red Lions venaient de battre les désormais ex-numéros uns mondiaux australiens au terme d’une finale peu emballante, mais bien contrôlée par les Belges.

"J’adore jouer avec ces gars. Nous sommes la meilleure équipe du monde, racontait Arthur Van Doren qui avait une pensée pour son frère Loïc. Je lui tire mon chapeau. Il sort de trois semaines très difficiles. Il était seul à l’hôtel en étant prêt à jouer au cas où."

Th. V.