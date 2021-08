KBC affiche un "excellent résultat net" sur fond de net rebond de l’économie

KBC a dégagé un résultat net de 793 millions d’euros au deuxième trimestre 2021 contre 210 millions d’euros au 2e trimestre 2020, qui avait été marqué par le début de la crise sanitaire. Ce résultat, supérieur au consensus des analystes (de 739 millions), a soutenu l’action, qui a progressé, à la clôture, de 2,13 % à 70,14 euros. Le broker Jefferies (qui maintient sa recommandation de cours à acheter) rappelle que l’action a surperformé de 5 % l’indice sectoriel lors du dernier mois, période pendant laquelle les restrictions en termes de distribution de dividende ont été levées et d’excellents résultats pour les stress tests ont été publiés.

Réductions de valeur

Lors de la conférence de presse téléphonique organisée jeudi matin, le CEO Johan Thijs a insisté à plusieurs reprises sur un "rebond conjoncturel plus net qu’attendu" qui a contribué à la réalisation de ces bons résultats. Un chiffre illustratif de ce climat plus favorable est la reprise nette de réductions de valeur sur crédits de 130 millions d’euros, contre 76 millions d’euros au trimestre précédent. Le défaut de paiement sur les crédits bénéficiant d’un moratoire (10,5 milliards) venu à échéance se limite à 1,8 %.

"Si la prudence reste de mise, le sentiment général est celui d’une attente de la reprise tant espérée des activités sociales et d’un optimisme quant au redémarrage économique mondial", souligne le bancassureur dans son communiqué.

Les activités assurances ont été marquées par les coûts liés aux terribles inondations en Wallonie. Elles ont un impact de 41 millions d’euros nets (après réassurance).

Ouverture des agences reportée

À la question de savoir quand les agences allaient rouvrir, Johan Thijs s’est montré prudent. La règle générale prévoyant un retour dans les bureaux à 50 % du temps de travail sur base mensuelle est reportée en raison de la résurgence du variant indien, a expliqué le CEO. "On va rouvrir, mais on tiendra compte de l’évolution de la crise sanitaire", a-t-il expliqué. On devrait en savoir plus dans les semaines à venir.

AvC