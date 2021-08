La différence avec Rio ? "En 2016, personne ne m’attendait"

Quand on lui demande si ce titre a été plus difficile à conquérir que celui de Rio en 2016, Nafi Thiam tempère : "Rio, ce n’était pas facile non plus, ce n’était quand même pas la balade du dimanche ! Pour toutes les médailles que j’ai remportées, j’ai dû me battre. Mais je pense que la différence entre Rio et Tokyo, c’est surtout l’aspect psychologique. À Rio, personne ne m’attendait et je me suis amusée. C’est ce qui m’a manqué ici. Quand les années sont difficiles, c’est compliqué de prendre du plaisir. Ce que je voulais faire ici, c’était m’amuser. Au final, j’ai réussi à le faire sur quelques épreuves. Mais c’est tellement de pression. Dans la tête, c’était compliqué. Je me suis dit que je l’avais fait par le passé, que je pouvais le refaire. Comme à chaque fois, je ne voulais pas avoir de regrets. J’aurais pu terminer avec l’argent, le bronze, ou pas de médaille, que j’aurais été fière parce que les efforts que j’ai fournis cette année et les difficultés rencontrées auraient été les mêmes. Mais, quand tu rentres avec la médaille d’or, après tout, c’est encore mieux. Je me dis que ça a payé au plus haut niveau."

L.M.