La solidarité carolo s’illustre après les inondations

Ces deux dernières semaines, des ouvriers de la Ville de Charleroi ont fait de la route pour venir en aide aux sinistrés. Chênée, Angleur, Pepinster, Theux, Trooz, Andenne, Anthée… des équipes de travailleurs carolos y sont allés, tous les jours, pour donner un coup de main. "On vient toute la semaine, de 9 h 30 à 14 h 30 environ, le temps de revenir aux dépôts", signale Sam, un ouvrier carolo croisé à Theux. "C’est la moindre des choses, on est tous dans le même bateau. Il faut se rendre utile vis-à-vis des autres, c’est important."

Avec son coéquipier Kévin, Sam nous explique que leur boulot, ici, c’est de prendre les saletés avec le camion grappin pour les charger dans des véhicules plateau, ou dans d’autres camionnettes plus petites et davantage "passe-partout". "Je pense qu’ils ont perdu des véhicules, en plus, avec les inondations. Et nous, avec le bras télescopique, on peut aller chercher les saletés pour les enlever."

Une "Wash Mobile"

Ce ne sont pas les seuls à s’être activés pour donner un coup de main. L’ASBL Formidable s’est aussi lancée en soutien des sinistrés liégeois. La "Wash Mobile", sorte de buanderie ambulante, a pris la route en direction de la région liégeoise afin d’apporter son aide aux sinistrés. Grâce à son matériel mobile, l’association carolo vient ce jeudi et ce vendredi afin de laver le linge des personnes qui se retrouvent sans machine à laver.

"Nous allons assurer un soutien logistique et moral à des personnes qui se retrouvent démunies et en détresse. Notre matériel professionnel sera mis à la disposition des habitants sinistrés. Le temps du lavage, nous pourrons tenir compagnie aux personnes ou leur permettre de vaquer à d’autres occupations. Nous espérons leur faire gagner du temps", signale l’un des responsables de l’ASBL, Faysal Abarkan.JVK et F.Ng.