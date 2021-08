Le business des abbayes (6/6)

Série d’été. Des bières, du fromage, des glaces, du pain ou encore du shampoing : autant de produits estampillés du nom d’une abbaye qui ont pour but de faire rentrer de l’argent dans les caisses de communautés religieuses qui doivent se financer, d’une manière ou d’une autre. Les abbayes sont nombreuses à avoir multiplié les initiatives commerciales avec des partenaires privés pour assurer leur entretien et pouvoir venir en aide à la communauté, qu’elle soit religieuse ou locale. Vous en découvrirez six dans le cadre de cette série : après Grimbergen, Maredsous, Floreffe, Val-Dieu et Averbode, Bonne-Espérance clôture cette série. Dès ce samedi, dans La Libre, vous retrouverez une nouvelle série estivale.