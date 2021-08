Le dopage pharmacologique, c’est dépassé !

Ainsi donc, des godasses magiques, sorte de bottes de sept lieues, permettraient à certains athlètes de pulvériser tous les records. Dans les coulisses des Jeux, on ne parle, en tout cas, que de cela ! Concrètement, ces chaussures ultra-tendance sont dotées de lames de carbone et d’un coussin de mousse. Légères, elles renvoient de l’énergie et permettent aux genoux de monter plus facilement. C’est à peine si le sportif ne vole pas dans l’air. À côté, les adeptes des bottines Berluti n’ont plus qu’à aller se rhabiller. On rit mais, en attendant, les résultats sont là. La plupart des médaillés d’or sur le tartan de Tokyo sont chaussés de ce nouvel équipement de la dernière génération que l’on compare déjà aux fameuses combinaisons en polyuréthane qui, voici quelques années, firent les beaux jours des nageurs et qui sont aujourd’hui interdites. Et si, dans le monde du sport, le dopage mécanique était devenu l’arme fatale ? Les rumeurs les plus folles ne cessent de courir dans le peloton au sujet de l’évolution technologique des vélos. On a même parlé de moteurs électriques cachés dans les dérailleurs. Ces chaussures magiques ajoutent une pièce au dossier. Et c’est à peine, du coup, si l’on parle encore d’amphétamines, d’hormones de croissance. Le dopage pharmacologique est d’un démodé. En même temps, avec la multiplication des tests PCR, la commission médicale du CIO a d’autres chats à fouetter !