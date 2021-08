Les Cheetahs toujours plus haut

En 2018, nous donnions une conférence de presse pour présenter le projet 4x400 m. Et maintenant, on est là, en finale des Jeux olympiques. Quelle fierté !"

Camille Laus, capitaine de route des Belgian Cheetahs au même titre que Hanne Claes, peut, en effet, se féliciter du chemin parcouru en à peine trois ans.

Après une finale européenne en 2018 (4e) et une mondiale l’année suivante (5e), les voilà qualifiées pour la finale la plus prestigieuse de toutes. Et dimanche, elles tenteront, une nouvelle fois, de se dépasser pour poursuivre leur ascension.

"On sait que le niveau est très élevé mais, derrière les États-Unis et la Jamaïque, plusieurs équipes se valent. On veut se battre parmi elles", assure Paulien Couckuyt, dont ce sera la quatrième course dans le stade olympique. "Mais pour une finale olympique, on n’est jamais fatigué", sourit-elle.

L’Anversoise de 24 ans illustre la très bonne santé d’un groupe pourtant privé de Cynthia Bolingo, blessée.

"Nous sommes tristes que Cynthia ne soit pas avec nous", affirme Camille Laus. Avec la détentrice du record de Belgique du 400 m, les Cheetahs auraient peut-être pu se montrer plus ambitieuses encore. "Mais je pense que nous montrons que nous avons assez de qualités pour pallier son absence", poursuit la Hennuyère.

Un nouveau record de Belgique

Ce jeudi, la Tournaisienne a entériné la qualification du quatuor qu’elle formait avec la néophyte Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, spécialiste du 200 m dont c’était déjà la cinquième course de la semaine, et Couckuyt, demi-finaliste du 400 m haies. Elle a passé la ligne d’arrivée en troisième position derrière Cuba et la Pologne, suffisant pour se qualifier à la place. C’est d’autant plus remarquable qu’elles ont porté le record de Belgique à 3:24.08 (l’ancien était de 3:26.58).

"Et je pense que nous devons être en mesure d’aller encore plus vite", lance Vervaet, pleine d’enthousiasme. La Gantoise fait partie du réservoir très fourni de Cheetahs. "Il y a trois ans, nous étions quatre. Maintenant, dix filles peuvent prétendre à une place de titulaire", se félicite Camille Laus.

D.L.