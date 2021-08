Les secrets du palais du président italien

Les secrets de la résidence /France 2, 21h05

Documentaire Stéphane Bern continue sa série consacrée à l’histoire de lieux d’exception. Ce mardi, le journaliste donne rendez-vous aux téléspectateurs sur la plus haute colline de la ville éternelle, celle qui a donné son nom à l’un des bâtiments les plus secrets du pays, le Quirinal de Rome, lieu où vit actuellement le président de la République italienne. Ses murs de 35 mètres de haut et ses 110 500 m2, soit près de deux fois la superficie du château de Versailles, font d’elle l’une des plus grandes résidences de chef d’État au monde.

Situé à seulement trois kilomètres du Vatican, le Quirinal est chargé de près de 500 ans d’histoire. Cœur du pouvoir italien, il a été la résidence de ceux qui ont gouverné le pays. Pas moins de 30 papes s’y sont succédé et l’ont façonné à leur goût en y faisant travailler les plus grands artistes de l’époque. De là vient son surnom : le "Versailles des Papes".

Le Quirinal a, dans un premier temps, été la résidence d’été de Grégoire XIII, premier pape à y mettre les pieds. C’est d’ailleurs à lui que l’on doit le calendrier grégorien depuis lequel chaque nouvelle année démarre un 1er janvier . Celui-ci s’est ensuite imposé dans le monde entier et est toujours utilisé aujourd’hui. Cavalier émérite, Grégoire XIII est également à l’origine de l’imposant escalier de Mascarino dont il gravissait les échelons à cheval en plein milieu du palais du Quirinal. Sa passion pour les chevaux aura toutefois causé sa mort en 1585, soit deux ans seulement après la création du palais.

Son successeur, Sixte V, aussi appelé le "pape bâtisseur", trouve le Quirinal trop petit pour recevoir la Cour pontificale. Avec lui, un palais de pape, c’est-à-dire une résidence de pouvoir, commence à se bâtir. Agrandi d’un deuxième bâtiment et de deux ailes, l’édifice ressemble désormais à un grand rectangle.

L’impulsion de Marguerite de Savoie

Fin du XIXe siècle, suite à l’unification du pays, Victor-Emmanuel de Savoie est proclamé premier roi d’Italie. Il prend, par la suite, possession du palais du Quirinal qui, après les siècles austères de la papauté devient le théâtre de réceptions mondaines et de somptueux dîners.

Si le nom du souverain est resté dans l’Histoire, celui de sa belle-fille, Marguerite, épouse de son fils Humbert Ier, a également marqué l’époque et résonne encore aujourd’hui. C’est, en effet, sous l’impulsion de la jeune princesse que le palais du Quirinal se transforme en une véritable demeure royale. Attentive à la décoration du bâtiment, elle commande du mobilier aux meilleurs artisans italiens et décide de rendre le palais plus fonctionnel.

À la mort de Victor-Emmanuel, Humbert Ier reprend le trône mais tous les regards se tournent vers son épouse. La désormais Reine de Savoie est tellement appréciée que des boulangers et pizzaïolos napolitains lui créent même une pizza à son nom : la fameuse pizza Margherita qui est aujourd’hui encore l’un des plats italiens les plus connus dans le monde entier. Celle-ci possède les trois couleurs du drapeau du pays. Le vert est représenté par le basilic, le blanc par la mozzarella et le rouge par la tomate, trois ingrédients italiens phares.

