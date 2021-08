Lespagnard : "Le titre de la maturité"

Entretien David Lehaire Envoyé spécial à Tokyo

Longtemps, il a essayé de contenir les larmes qui menaçaient de couler le long de ses joues. Puis, il a fini par craquer, avouant que le deuxième titre olympique de sa protégée avait énormément de valeur à ses yeux "parce que nous avons traversé des moments très difficiles".

À l’issue d’une journée d’autant plus folle qu’elle avait commencé par un faux contrôle positif au Covid-19, Roger Lespagnard était fier et ému.

Quel est le premier sentiment qui vous vient à l’esprit après ce sacre ?

J’éprouve énormément de gentillesse à l’égard d’une femme qui est double championne olympique. Je pense que c’est la première fois que l’on voit ça en Belgique. Je ressens également beaucoup d’émotion à la suite de tout ce que l’on a traversé ensemble. Il y a eu beaucoup de moments difficiles, dont le dernier, ce contrôle qui m’a empêché d’être présent ce jeudi matin.

Expliquez-nous ce qui s’est passé.

En arrivant au stade, on m’a dit que mon test salivaire était positif. Après des négociations, j’ai quand même pu me faufiler pour épauler Nafi lors de son dernier saut en longueur. Cela lui a été utile parce que j’ai apporté la modification technique nécessaire. Je lui ai dit d’avancer d’un pied (sic). Après, on m’a fait passer un test PCR. Il s’est avéré négatif. J’ai été libéré (sic) et j’ai pu être là pour la dernière épreuve.

Quel était votre état d’esprit après la première journée ?

J’ai eu un petit coup de mou après le 24.90 sur 200 m, même si Nafi avait déjà souvent montré sa capacité à réagir le deuxième jour. Je ne doutais pas mais j’étais embêté. Il fallait trouver la solution.

Quelle valeur a ce titre olympique par rapport à celui de Rio ?

Il y a cinq ans, on ne s’y attendait pas. Ici, on y pensait. À Rio, il y avait beaucoup plus d’insouciance. Ce titre-ci est celui de la maturité. Sa capacité à se reprendre après son mauvais 200 mètres et mon histoire de contrôle démontre à quel point elle est forte mentalement. Maintenant, on va pouvoir s’attaquer à d’autres choses.

Expliquez-vous !

Pourquoi pas le record du monde ? Mais avant, il y a celui du pentathlon. Avec une préparation spécifique, elle doit pouvoir le battre.

Est-ce à dire qu’elle va se rendre aux Mondiaux en salle de Nanjing en mars prochain ?

Nous y pensons, oui. Puis, il y aura également ceux en plein air, l’été prochain à Eugene, chez son principal sponsor. Sans oublier le championnat d’Europe (du 15 au 21 août 2022 à Munich) où elle pourrait, comme à Amsterdam en 2016, ne faire qu’une épreuve, la hauteur ou la longueur.

Pensez-vous déjà aux Jeux de Paris ?

Non, même si Paris me conviendra mieux. On y parle français. Ici, tout le monde communique en anglais et je ne comprends rien. Je fais semblant (rires). Paris, c’est dans trois ans. C’est assez proche, mais ne nous projetons pas trop vite.