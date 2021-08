L’Hénallux forme les comptables de demain sur un programme… actuel

C’est une première en Fédération Wallonie-Bruxelles : depuis l’an passé - période chahutée par la crise sanitaire et l’enseignement à distance, les élèves de troisième année en baccalauréat Comptabilité de l’Hénallux à Namur ont accès à un programme comptable de la dernière génération. Si les débutants passent toujours par la case papier puis par des programmes de comptabilité à l’ancienne pour apprendre les règles et la mécanique de la comptabilité traditionnelle, les étudiant les plus avancés ont donc accès au logiciel Horus, doté d’intelligence artificielle. "Ceci se traduit notamment par l’automatisation de l’encodage de documents comptables", nous explique Benjamin Tailleur, Product Marketing Manager au sein de l’entreprise liégeoise Horus. "L’avantage pour les élèves d’apprendre à utiliser cet outil qui comporte beaucoup de processus automatisés, est d’être en phase avec l’évolution du métier de comptable. Aujourd’hui, les clients des fiduciaires ne se soucient plus de disposer de tableaux à l’ancienne : ils veulent avoir une vue en temps réel de leur comptabilité et de l’état des comptes. En outre, les entreprises demandent aujourd’hui aux comptables des services d’aide à la décision et de conseil. Pour analyser les situations et conseiller, il faut dégager du temps. C’est ce que les logiciels comptables de dernière génération apportent précisément aux comptables".

Une collaboration purement académique

Quel intérêt pour Horus de travailler en lien avec l’Hénallux ? "Il n’est pas économique, puisque nous cédons ces licences et que nous avons dû développer des fonctions spécifiques à l’enseignement", assure Benjamin Tailleur.

En effet, nous explique Anne Rinchard, professeur en Baccalauréat à l’Hénalux de Namur (NdlR : aussi présente à Arlon), "c’est moi qui suis à l’origine de cette collaboration. J’ai découvert le programme Horus lors de ma visite annuelle à la grand-messe des professions économiques, le Forum For the Future. J’ai pris contact avec Horus et je leur ai demandé une formation qu’ils m’ont donnée très sympathiquement. Et puis, il y a eu la phase d’implémentation pratique qui a permis aux étudiants de travailler à distance au cours de cette année compliquée".

L’outil Horus est destiné aux élèves du deuxième quadrimestre en fin de cursus. "Les étudiants dans la deuxième partie de leur dernière année sont essentiellement en stage, et la formation sur un logiciel actuel leur permet d’être "up-to-date" quand ils entrent en entreprise", reprend Anne Rinchard. Une manière aussi de répondre efficacement aux critiques relatives à un enseignement décorrélé de la réalité du monde des entreprises.

Patrick Van Campenhout