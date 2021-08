L’orgueil d’une championne

C’est au cœur des moments difficiles que se révèlent les qualités des plus grands champions. Nafi Thiam n’en manque pas, de qualités, elle qui démontre depuis cinq ans qu’elle maîtrise mieux que quiconque l’art de combiner toutes les épreuves de l’heptathlon. À Tokyo, la championne olympique en titre a pourtant été malmenée, comme rarement depuis 2016. Éprouvée mentalement par des derniers jours de préparation stressants, elle n’a pas toujours excellé, en particulier lors de la première de ses deux journées de compétition, mais elle a toujours gardé le cap en pleine tempête. Sûre de sa force, jouant de son expérience, faisant appel à des ressources mentales exceptionnelles, elle s’est également reposée sur ce qui fait d’elle une championne… par définition : l’orgueil. Celui qui prend le dessus lorsque les performances ne suivent pas, celui qui vous guide lorsque les perspectives s’assombrissent et qui montre la voie quand les choses ne tournent pas tout à fait rond. Deuxième des Mondiaux de Doha en 2019, Nafi Thiam n’avait plus trop envie, on l’imagine aisément, de se retrouver ailleurs que sur la plus haute marche du podium à l’issue de cet heptathlon dont elle est la reine. Pour réaffirmer une domination qui, à près de 27 ans, ne semble pas s’étioler. Pour renforcer, aussi, un peu plus sa place dans l’histoire de son sport, où elle rejoint la légende Jackie Joyner-Kersee en tant que double championne olympique des épreuves combinées, et bien sûr dans celle du sport belge, dont elle est l’une des plus grandes figures toutes époques confondues.