Nafi Thiam : "Je suis fière de m’être battue jusqu’au bout"

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Double championne olympique. Il faudra encore un petit peu de temps pour que Nafi Thiam réalise la portée de l’exploit signé à Tokyo cinq ans après avoir raflé l’or à Rio. La remise de sa médaille, ce vendredi, pourrait l’y aider. Car, à chaud, la reine belge de l’heptathlon, qui a établi un total de 6 791 points (le 6e total de sa carrière), a surtout laissé libre cours à son émotion, liée "à deux années très difficiles". Mais aussi aux circonstances très particulières entourant la compétition. Elle s’en est longuement expliquée.

"Depuis deux ans, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, surtout au plan physique (NdlR : elle a souffert en 2020 de problèmes aux tendons), et, quand le physique ne suit pas, c’est difficile aussi dans la tête", dit-elle, en larmes. "Je suis fière d’être passée à travers tout ça et d’avoir fait tout ce que j’ai réussi à faire. J’ai beaucoup travaillé et j’ai beaucoup souffert. À présent je suis juste épuisée, je n’ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. J’ai besoin de vacances. Je vais prendre un petit somnifère en rentrant et dormir quinze ou seize heures. Mais j’ai aussi juste envie d’appeler ma famille, en fait. C’est elle et mes amis proches qui, ces deux dernières années, ont toujours été avec moi et ont continué à croire en moi. Franchement, ce n’était pas facile."

Une inflammation au dos depuis dix jours

"En arrivant à Tokyo, il y a une semaine, je ne savais même pas courir parce que j’avais mal au dos", a révélé Nafi après sa compétition. "C’est pour cela que je suis arrivée au Village plus tôt que prévu. Le mercredi soir, à l’entraînement à Mito, j’avais trop mal pour courir. J’ai demandé à pouvoir retrouver le plus vite possible le Dr Johan Bellemans et Maarten Thyssen, mon physio, parce que ce sont eux qui m’ont suivie quand j’ai eu des problèmes de dos l’année dernière. Ici j’ai eu une inflammation dans le bas du dos suite à une surcharge. On a fait une échographie quand je suis arrivée au Village, j’avais du liquide. Le dos était bloqué parce que les muscles réagissaient. J’avais super mal même en trottinant. On y est allés petit à petit, en sachant qu’on n’avait pas trop de temps. Mercredi, on a directement commencé par les exercices. Puis je suis allée à la piste le lendemain pour faire de la mobilité et de la stabilisation et j’ai pu faire des éducatifs dès samedi. Ensuite, lundi, j’étais capable de faire un échauffement normal, sans douleur, et des sprints en spikes. J’étais prête tout juste à temps. Même si ce n’est pas un truc très grave, tu n’as pas envie que ça t’arrive aux Jeux olympiques. Si j’étais arrivée plus tard, cela aurait pu être un problème. Je suis reconnaissante d’avoir une équipe solide autour de moi. Ils ont vraiment été géniaux. Ainsi que tout le Team Belgium, qui a été supercompréhensif et qui m’a mise dans les meilleures conditions, me soutenant jusqu’au bout."

Lespagnard, faux positif

Roger Lespagnard a subi un test salivaire positif, un résultat finalement infirmé par un test PCR, mais il n’a pu assister qu’à un saut en longueur avant d’être privé du javelot. "C‘était avant de commencer mon échauffement", reprend Nafi Thiam. "Je faisais mes exercices de mobilité dans une tente climatisée - il faisait à nouveau très, très chaud - et, au moment où je voulais partir m’échauffer, Jonathan (Nsenga) m’a dit : ‘J’ai une mauvaise nouvelle, Roger a été testé positif et il a dû partir.’ Franchement, cela a été un coup dur, je n’étais pas bien, j’avais envie de pleurer. Je me suis dit : mais comment je vais faire sans lui ? Ça craignait que ça tombe à ce moment-là, aux Jeux olympiques, dans un moment difficile, quand tu dois faire une grosse performance, sans ton coach. Toute l’équipe m’a soutenue, encouragée, et je me suis dit aussi qu’il fallait que je le fasse aussi pour Roger. Je suis fière de m’être remobilisée et de m’être battue jusqu’au bout. Cela a payé."

C’est finalement Michael Van der Plaetsen qui a secondé Nafi à la longueur et surtout au javelot. "Je dois lui dire merci d’être venu en urgence du Village dès qu’il a su que j’avais besoin d’aide. C’est difficile parce qu’on ne se connaît pas bien, je ne me suis jamais entraînée avec lui, donc c’est difficile de corriger un athlète. Tu ne peux pas lui embrouiller l’esprit avec des choses qu’il n’a jamais entendues. Ce qu’il a fait, c’est me motiver et me faire monter en puissance sans trop toucher aux aspects techniques. Il a vraiment été top pour moi."

La compétition

Troisième après la première journée, Nafi Thiam était prête à se "battre jusqu’au bout" jeudi. "Je ne dirais pas que j’étais inquiète", insiste-t-elle. "La première journée avait certes été difficile, mais, même lorsque tu as beaucoup d’avance, tu es stressée, tu ne dors pas bien parce qu’il peut arriver tellement de choses. Et j’ai eu tellement de problèmes ces dernières années que je n’aurais pas été étonnée qu’un autre truc me tombe sur la tête au dernier moment. Mon stress n’était donc pas lié à ma position au classement."

Après avoir signé 6,60 m à la longueur, Nafi, remontée d’une place, explique s’être "bien sentie dès l’échauffement" au javelot, qu’elle a lancé à 54,68 m. "J’ai fait de très bons entraînements cette année. Je savais que mon coude était bien, que je pouvais faire de bonnes choses. Après, c’était ma première compétition sur élan complet, ça passe ou ça casse. Mais j’ai réussi à garder la tête froide, à ne pas me précipiter, à mettre de la force mais sans me crisper. Donc, franchement c’était bien."

Avant le 800 m, elle occupait la tête du classement et devait maintenir l’écart sur Anou Vetter à moins de 4 secondes et demie. En 2.15.98, elle a finalement nettement devancé la Néerlandaise.

"J’étais confiante dans mon 800 m, que j’avais bien travaillé. Je savais que j’allais être bien. J’aurais pu faire un bon temps, mais celles qui ont mené la course la jouaient stratégique pour le podium. Le premier tour était un peu lent pour faire un bon chrono. C’est passé en 1.06, mais j’ai bien terminé. C’est souvent entre le 400 et le 600 m que j’ai du mal, je me suis concentrée pour ne pas me faire décrocher à ce moment-là. Et, à 120 m de la ligne, j’ai donné tout ce qui me restait."